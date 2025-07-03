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14:46, 3 июля 2025Силовые структуры

В отношении россиянки возбудили дело за публикацию в мессенджере

В Дагестане задержали женщину за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Дагестане задержали женщину за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"») УК РФ.

По данным следствия, женщина в канале одного из мессенджеров, к просмотру которого имеет доступ неограниченный круг лиц, разместила аудиозапись с оправданием терроризма.

Следователи проводят мероприятия для закрепления доказательной базы. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в отношении россиянина возбудили дело за оправдание терроризма и теракта на Дубровке.

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