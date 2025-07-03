Песков рассказал о «затыках» в переговорах с Украиной

Песков: В согласовании нового раунда переговоров с Украиной нет затыков

В согласовании нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет затыков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия ожидает, что сроки проведения нового раунда переговоров с Киевом согласуют в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что процесс утверждения даты новой встречи делегаций является взаимным.

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что Россия не заинтересована в затягивании переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что основным интересом Москвы является достижение поставленных целей дипломатическими средствами.