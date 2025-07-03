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11:23, 3 июля 2025Россия

Появились подробности о пострадавших в резне в российской больнице

Ранеными при нападении на больницу Иркутска оказались зам главврача и секретарь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ранеными во время резни в клинической больнице № 8 Иркутска оказались заместитель главного врача Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина. Подробности о них раскрыл источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По его данным, женщины находятся в реанимации с колото-резаными ранами горла.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что россиянок прооперировали. Сейчас угрозы из жизням нет, однако состояние женщин оценивается как стабильно тяжелое.

О том, что вооруженный ножом пациент напал на медиков больницы в Иркутске, стало известно 3 июля. После задержания преступник признался в попытке расправы над одним из врачей и заявил, что «хотел лишить его права на жизнь», сославшись при этом на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.

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