Появились подробности о пострадавших в резне в российской больнице

Ранеными во время резни в клинической больнице № 8 Иркутска оказались заместитель главного врача Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина. Подробности о них раскрыл источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
По его данным, женщины находятся в реанимации с колото-резаными ранами горла.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что россиянок прооперировали. Сейчас угрозы из жизням нет, однако состояние женщин оценивается как стабильно тяжелое.
О том, что вооруженный ножом пациент напал на медиков больницы в Иркутске, стало известно 3 июля. После задержания преступник признался в попытке расправы над одним из врачей и заявил, что «хотел лишить его права на жизнь», сославшись при этом на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.