Появились подробности о пострадавших в резне в российской больнице

Ранеными при нападении на больницу Иркутска оказались зам главврача и секретарь

Ранеными во время резни в клинической больнице № 8 Иркутска оказались заместитель главного врача Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина. Подробности о них раскрыл источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По его данным, женщины находятся в реанимации с колото-резаными ранами горла.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что россиянок прооперировали. Сейчас угрозы из жизням нет, однако состояние женщин оценивается как стабильно тяжелое.

О том, что вооруженный ножом пациент напал на медиков больницы в Иркутске, стало известно 3 июля. После задержания преступник признался в попытке расправы над одним из врачей и заявил, что «хотел лишить его права на жизнь», сославшись при этом на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.

