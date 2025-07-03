Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:33, 3 июля 2025Россия

Принятая за закладчицу пенсионерка раскрыла новую деталь о задержавшем ее полицейском

Пенсионерка Волкова рассказала, что задержавший ее полицейский был в гражданском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Полицейский, принявший за закладчицу бывшую учительницу русского языка на пенсии Валентину Волкову, был в гражданской одежде. Новые детали задержания, в ходе которого женщина получила перелом руки, она раскрыла в беседе с РИА Новости.

По словам Волковой, сначала она приняла подошедшего мужчину за грабителя, так как он отобрал у нее телефон. Когда россиянка попыталась вырваться, полицейский применил к ней силовой прием, повалил на землю и надел наручники. После этого пенсионерку затолкали в машину, где проверили телефон. Только после этого педагога отпустили.

Позже врачи диагностировали у россиянки внутрисуставной перелом головки плечевой кости и разрыв сухожилия. Она обратилась в полицию с жалобой.

Ранее в региональном управлении МВД, комментируя ситуацию, «Ленте.ру» заявили, что женщину задержали из-за ее попытки скрыться. Как утверждают в ведомстве, Волкова начала уходить, когда полицейские стали задавать ей вопросы. Только после этого правоохранители надели на нее наручники и провели к служебной машине, а позже, установив непричастность к распространению запрещенных веществ, отпустили.

Сама женщина заявила, что сидела в парке на туристическом коврике и фотографировала цветы, которые увидела в траве рядом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Что известно о женщине-смертнице и роли СБУ в подготовке теракта?

    МВФ увидел признаки ухудшения ситуации в российской экономике

    Отказ Китая придерживается западных «правил» объяснили

    Директор сафари-парка «Тайган» впервые заговорил после нападения львов

    «Куньлунь» снова не вернется в Китай

    Известная модель назвала самый сексуальный и самый худший подарок от мужчины

    Спецпредставитель Путина оценил значение разговора с Трампом

    Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

    В России рассказали о способном сжигать дроны ВСУ за полтора километра оружии

    В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости