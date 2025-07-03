Принятая за закладчицу пенсионерка раскрыла новую деталь о задержавшем ее полицейском

Пенсионерка Волкова рассказала, что задержавший ее полицейский был в гражданском

Полицейский, принявший за закладчицу бывшую учительницу русского языка на пенсии Валентину Волкову, был в гражданской одежде. Новые детали задержания, в ходе которого женщина получила перелом руки, она раскрыла в беседе с РИА Новости.

По словам Волковой, сначала она приняла подошедшего мужчину за грабителя, так как он отобрал у нее телефон. Когда россиянка попыталась вырваться, полицейский применил к ней силовой прием, повалил на землю и надел наручники. После этого пенсионерку затолкали в машину, где проверили телефон. Только после этого педагога отпустили.

Позже врачи диагностировали у россиянки внутрисуставной перелом головки плечевой кости и разрыв сухожилия. Она обратилась в полицию с жалобой.

Ранее в региональном управлении МВД, комментируя ситуацию, «Ленте.ру» заявили, что женщину задержали из-за ее попытки скрыться. Как утверждают в ведомстве, Волкова начала уходить, когда полицейские стали задавать ей вопросы. Только после этого правоохранители надели на нее наручники и провели к служебной машине, а позже, установив непричастность к распространению запрещенных веществ, отпустили.

Сама женщина заявила, что сидела в парке на туристическом коврике и фотографировала цветы, которые увидела в траве рядом.