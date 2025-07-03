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23:23, 3 июля 2025Бывший СССР

С командиром бригады ВСУ погиб его заместитель и весь штаб

С командиром 110-й бригады ВСУ Захаревичем погиб его заместитель Романюк и штаб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Мирзаев был убит в результате удара Вооруженных сил (ВС) России по городу Гуляйполе в Запорожской области. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

В сообщении уточняется, что также погиб заместитель командира 110-й бригады Дмитрий Романюк.

О ликвидации командира 110-й отдельной механизированной бригады, генерала ВСУ Сергея Захаревича 1 июля сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко. В некрологе он назвал отличительными чертами комбрига «агрессию и инициативу».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Захаревича. Он уточнил, что потери есть и среди офицерского, и рядового состава.

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