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17:59, 3 июля 2025Мир

США проведут ядерные переговоры с Ираном на следующей неделе

Axios: США планируют провести ядерные переговоры с Ираном на следующей неделе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

США планируют провести ядерные переговоры с Ираном в Осло на следующей неделе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи для возобновления диалога по ядерной сделке. При этом Axios указал, что окончательная дата еще не установлена, и ни одна из стран публично не подтвердила встречу.

«Но если она состоится, это будут первые прямые переговоры с тех пор, как президент [США Дональд] Трамп в прошлом месяце приказал нанести беспрецедентный военный удар по ядерным объектам Ирана», — сказано в публикации.

Ранее Аракчи заявил, что американские удары нанесли «серьезный и значительный» ущерб ядерному объекту в Фордо. По словам министра, организация по атомной энергии Исламской Республики в настоящее время проводит оценку и анализ, после чего отчет будет уже представлен правительству.

Аракчи указал, что только после оценки ущерба специалистами можно будет понять, возможно ли перезапустить объекты. Кроме того, министр напомнил, что создание ядерного оружия запрещено с религиозной точки зрения в Иране.

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