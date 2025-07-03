Стала известна реакция дочери Тимати на новости о пополнении в семье

Модель Шишкова: Дочь Тимати Алиса порадовалась новости о пополнении в семье

Дочь российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Алиса порадовалась новости о том, что возлюбленная отца Валентина Иванова беременна. Об этом «Газете.ру» рассказала бывшая возлюбленная артиста, модель Алена Шишкова.

«Положительно, хорошо [реагирует]. Она рада любому [ребенку] — девочке и мальчику. Потому что она такой ребенок — положительный», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Тимати и Валентина Иванова ждут девочку.

У рэпера есть уже двое детей — дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой.