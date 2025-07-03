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12:37, 3 июля 2025Россия

Российского депутата нашли без признаков жизни за заброшенным кафе

В Приморье депутата Пайлеваняна нашли без признаков жизни за заброшенным кафе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Приморском крае депутата Думы Надеждинского района Степана Пайлеваняна нашли без признаков жизни за заброшенным кафе «33 коровы». Об этом стало известно Telegram-каналу Newsbox24.tv.

По сведениям российского издания, на месте происшествия начали работать следователи. Источник в силовых структурах рассказал Newsbox24.tv, что накануне у Пайлеваняна проводились обыски.

Собеседник допустил, что интерес силовиков к парламентарию был связан с госзакупками и подрядами с администрацией Надеждинского района.

До этого сообщалось, что депутат Курганской областной Думы Владимир Алейников заявил о своей вине в смерти человека.

Депутат отметил, что совершил наезд на мотоциклиста. Алейников пообещал оказать материальную поддержку семье россиянина.

Еще раньше в Туле произошло смертельное ДТП с участием члена ЦК КПРФ Дмитрия Дубовенко.

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