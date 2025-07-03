Российского депутата нашли без признаков жизни за заброшенным кафе

В Приморском крае депутата Думы Надеждинского района Степана Пайлеваняна нашли без признаков жизни за заброшенным кафе «33 коровы». Об этом стало известно Telegram-каналу Newsbox24.tv.
По сведениям российского издания, на месте происшествия начали работать следователи. Источник в силовых структурах рассказал Newsbox24.tv, что накануне у Пайлеваняна проводились обыски.
Собеседник допустил, что интерес силовиков к парламентарию был связан с госзакупками и подрядами с администрацией Надеждинского района.
До этого сообщалось, что депутат Курганской областной Думы Владимир Алейников заявил о своей вине в смерти человека.
Депутат отметил, что совершил наезд на мотоциклиста. Алейников пообещал оказать материальную поддержку семье россиянина.
Еще раньше в Туле произошло смертельное ДТП с участием члена ЦК КПРФ Дмитрия Дубовенко.