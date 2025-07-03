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22:54, 3 июля 2025Спорт

Тренер «Ливерпуля» рассказал о последнем разговоре с погибшим в ДТП футболистом клуба

Тренер «Ливерпуля» Слот в последнем разговоре поздравил игрока Жоту со свадьбой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о последнем разговоре с погибшим в ДТП нападающего клуба Диогу Жотой. Его слова приводятся на сайте команды.

Специалист заявил, что поздравил футболиста с победой в Лиге наций в составе сборной Португалии и пожелал игроку удачи в грядущей свадьбе. «Это было лето мечты для Диогу, а потому становится еще больнее от того, чем все закончилось», — подчеркнул он.

О гибели Жоты в ДТП стало известно ранее 3 июля. Авария произошла на испанской трассе. Колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии форвард провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами.

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