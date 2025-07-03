Три человека стали жертвами пожара на предприятии в российском регионе

Губернатор Первышов: Три человека не выжили при пожаре на предприятии в Котовске

В Котовске Тамбовской области три человека стали жертвами пожара на предприятии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов», — написал Первышов.

По его данным, травмы при пожаре на заводе также получили три человека, двоих из которых госпитализировали. Врачи оказывают получившим травмы всю необходимую помощь. Известно, что пожар, возникший на предприятии, уже локализован.

В ночь на 3 июля на предприятии в Ельце Липецкой области также начался пожар — огонь распространился по парковке после падения обломков беспилотника. Никто, предварительно, не пострадал, пожар уже потушили.