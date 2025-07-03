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18:36, 3 июля 2025Путешествия

Туристка сошла с трапа круизного лайнера в Аляске и бесследно исчезла

DM: 62-летняя пассажирка круизного лайнера Norwegian Bliss исчезла в Аляске
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Becky Bohrer / AP

Пассажирка круизного лайнера бесследно исчезла в Аляске, США. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

Во вторник, 2 июля, 62-летняя туристка сошла с трапа лайнера Norwegian Bliss в городе Джуно. Женщина сообщила родственникам, что собирается в поход. Она планировала прокатиться на популярном у туристов трамвае, а затем отправиться по тропе Голд-Ридж к горе Пик Гастино.

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По сообщению Департамента общественной безопасности Аляски, путешественница не вернулась на судно к моменту его отправления. Спасатели провели операцию по наземному и воздушному поиску, которую были вынуждены прекратить из-за ухудшения погоды. Поиск пропавшей женщины продолжается.

Ранее русский турист пропал без вести в Бразилии. В последний раз мужчина разговаривал с близкими 8 июня, а утром 9 июня вышел из дома и не вернулся.

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