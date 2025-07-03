В МВД объяснили задержание бывшей учительницы в российском городе

Полиция объяснила задержание пенсионерки в Рязани ее попыткой скрыться

Полицейские задержали 55-летнюю пенсионерку в Рязанской области из-за ее попытки скрыться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что 20 мая на окраине города двое сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков искали распространителей запрещенных веществ и заметили подозрительную женщину. Полицейские стали выяснять, что она делает в этом месте, однако та стала уходить.

Тогда полицейские остановили ее и надели на нее наручники, после чего повели к служебной машине, где стали проверять по учету. После того, как было установлено, что женщина не причастна к распространению наркотиков, ее отпустили.

В тот же день женщина обратилась в полицию. Бывшая учительница рассказала, что при задержании правоохранители вырвали у нее телефон и сломали руку. Сама же она просто фотографировала цветы, которые увидела в траве рядом.

В отношении полицейских провели проверку.

Ранее сообщалось, что в Уфе полиция задержала трех жителей по делу о производстве и распространении наркотиков.