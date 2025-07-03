В России назвали очень тяжелой потерей смерть заместителя главкома ВМФ под Курском

Telegram-канал «Старше Эдды»: Гибель замглавкома ВМФ Гудкова — тяжелая потеря

Гибель заместителя главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаила Гудкова — это очень тяжелая потеря. Об этом пишет автор Telegram-канала «Старше Эдды», освещающий ход специальной военной операции (СВО).

«Именно при нем легендарная 155-я бригада морской пехоты ТОФ достигла наивысших успехов. Бригада, наводящая ужас на врага одним своим присутствием на фронте. Лучшей тризной по павшему русскому генералу, станут еще большие успехи его родной бригады», — говорится в публикации.

О смерти Гудкова 3 июля сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Генерал-майор участвовал в боях под Курском — 1 июля по штабу, где находился замглавком ВМФ, было выпущено несколько ракет. Гудков должен был участвовать в реформе сил морской пехоты.

Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в марте этого года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, отличившуюся в ходе специальной военной операции.