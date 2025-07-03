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17:44, 3 июля 2025Экономика

В России прокомментировали предложение запретить укладку асфальта в снег и дождь

Агентство «Строительство»: В дождь асфальт укладывают со строительным феном
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Во время мороси асфальт можно укладывать со строительным феном. Так предложение запретить соответствующие работы во время дождя и снега прокомментировал главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев в эфире «Говорит Москва».

По словам эксперта, поверхность перед проведением работ должна быть высушена строительным феном. «Когда асфальт укладывают во влажную, снежную погоду, разрушение непременно произойдет. Есть нормы, которые указывают, при какой влажности можно проводить такие работы. Если уровень осадков в Московском регионе пять миллиметров в течение шести часов, то при такой погоде укладка асфальта возможна, но при этом поверхность, на которую он укладывается, должна быть сухой. Есть строительные фены — маленькие и большие. Когда морось небольшая, поверхность просто подсушивается, и асфальт укладывается», — поделился информацией Гусев. Помимо этого, уточнил он, специалисты, работающие в дождь, должны использовать специальный класс асфальтобетона.

Накануне стало известно, что депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Владимир Плякин выступил за запрет на укладку асфальта в непогоду. Парламентарий подчеркнул, что из-за проведения работ в снег и дождь покрытие быстрее приходит в негодность, а повторный ремонт вновь финансируется из бюджета.

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