Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 3 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России высказались о судьбе Савченко при повторном попадании в плен

Политолог Глазунов: В плену Савченко могут обменять на российского разведчика
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Если украинская военнослужащая Надежда Савченко и правда оказалась в плену, ее могут снова обменять на другого пленного, считает политолог и военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что помилованная Путиным украинская летчица и экс-депутат Рады Надежда Савченко могла вновь попасть в плен. Об этом рассказал украинский журналист Всеволод Филимоненко.

Глазунов предположил, что Савченко в случае попадания в плен обменяют не на рядового солдата, а на пророссийского деятеля, находящегося в украинской тюрьме. Эксперт считает, что им может оказаться разведчик, агент или украинец, который поддерживал Россию.

«Она такой же военнослужащий украинской армии, как все остальные, и повторный плен ни о чем не говорит. Она же солдат, попала с оружием в руках на поле боя. Если бы она была военным преступником, то ее бы судили, и она понесла бы наказание. Военный преступник — это тот, кто применяет оружие против мирных жителей, детей, стариков, против пленных, людей без оружия, которые сдались», — объяснил политолог.

Ранее появлялись сообщения о том, что Савченко ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Впоследствии она опровергла данные заявления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Что известно о женщине-смертнице и роли СБУ в подготовке теракта?

    Умерла звезда «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига

    МВФ увидел признаки ухудшения ситуации в российской экономике

    Отказ Китая придерживаться западных «правил» объяснили

    Директор сафари-парка «Тайган» впервые заговорил после нападения львов

    «Куньлунь» снова не вернется в Китай

    Известная модель назвала самый сексуальный и самый худший подарок от мужчины

    Спецпредставитель Путина оценил значение разговора с Трампом

    Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

    В России рассказали о способном сжигать дроны ВСУ за полтора километра оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости