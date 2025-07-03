В России высказались о судьбе Савченко при повторном попадании в плен

Политолог Глазунов: В плену Савченко могут обменять на российского разведчика

Если украинская военнослужащая Надежда Савченко и правда оказалась в плену, ее могут снова обменять на другого пленного, считает политолог и военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что помилованная Путиным украинская летчица и экс-депутат Рады Надежда Савченко могла вновь попасть в плен. Об этом рассказал украинский журналист Всеволод Филимоненко.

Глазунов предположил, что Савченко в случае попадания в плен обменяют не на рядового солдата, а на пророссийского деятеля, находящегося в украинской тюрьме. Эксперт считает, что им может оказаться разведчик, агент или украинец, который поддерживал Россию.

«Она такой же военнослужащий украинской армии, как все остальные, и повторный плен ни о чем не говорит. Она же солдат, попала с оружием в руках на поле боя. Если бы она была военным преступником, то ее бы судили, и она понесла бы наказание. Военный преступник — это тот, кто применяет оружие против мирных жителей, детей, стариков, против пленных, людей без оружия, которые сдались», — объяснил политолог.

Ранее появлялись сообщения о том, что Савченко ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Впоследствии она опровергла данные заявления.

