В России захотели запретить продавать алкоголь гражданам младше 21 года

В России захотели ввести возрастные ограничения для продажи алкоголя до 21 года

В России захотели ввести возрастные ограничения для продажи алкоголя и запретить продавать спиртное гражданам младше 21 года. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла сенатор Марина Сидухина, передает ТАСС.

«Общепризнанным фактом является то, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», — обосновала свое предложение парламентарий.

В частности, Сидухина заявила, что, согласно опубликованным ранее Минздравом медицинским исследованиям о влиянии алкоголя на мозг человека, употребление спиртных напитков небезопасно для нормального развития головного мозга, внутреннее строение и структурные элементы которого среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.

На сегодняшний день алкогольную продукцию вправе приобретать россияне, достигшие возраста 18 лет. Попытки повысить этот возраст предпринимались и раньше, но соответствующий закон так и не был принят.

Ранее в Вологодской области ввели ограничения на розничную торговлю алкоголем. В будни приобрести спиртные напитки в российском регионе можно только с 12:00 до 14:00.