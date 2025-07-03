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15:21, 3 июля 2025Россия

В России захотели запретить продавать алкоголь гражданам младше 21 года

В России захотели ввести возрастные ограничения для продажи алкоголя до 21 года
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В России захотели ввести возрастные ограничения для продажи алкоголя и запретить продавать спиртное гражданам младше 21 года. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла сенатор Марина Сидухина, передает ТАСС.

«Общепризнанным фактом является то, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», — обосновала свое предложение парламентарий.

В частности, Сидухина заявила, что, согласно опубликованным ранее Минздравом медицинским исследованиям о влиянии алкоголя на мозг человека, употребление спиртных напитков небезопасно для нормального развития головного мозга, внутреннее строение и структурные элементы которого среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.

На сегодняшний день алкогольную продукцию вправе приобретать россияне, достигшие возраста 18 лет. Попытки повысить этот возраст предпринимались и раньше, но соответствующий закон так и не был принят.

Ранее в Вологодской области ввели ограничения на розничную торговлю алкоголем. В будни приобрести спиртные напитки в российском регионе можно только с 12:00 до 14:00.

Вот это да!
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