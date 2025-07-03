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16:03, 3 июля 2025Бывший СССР

В Сумах прозвучали взрывы

В Сумах прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Сумах на севере Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Сумах были слышны взрывы», — сообщило издание в 15:11 по мск.

Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее взрыв прогремел в Одессе. В какой части города он раздался, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

До этого сообщалось об ударе беспилотников по зданию военкомата в Полтаве. В Вооруженных силах Украины подтвердили ранение четырех военных.

Вот это да!
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