В Сумах прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Сумах были слышны взрывы», — сообщило издание в 15:11 по мск.

Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее взрыв прогремел в Одессе. В какой части города он раздался, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

До этого сообщалось об ударе беспилотников по зданию военкомата в Полтаве. В Вооруженных силах Украины подтвердили ранение четырех военных.