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16:44, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Ведущий «России 1» раскрыл удивляющий его факт о США

Ведущий Евгений Попов выступил против законопроекта о продаже алкоголя с 21 года
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Госдумы, ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов выступил против законопроекта о запрете продажи алкоголя гражданам младше 21 года. В своем Telegram-канале он раскрыл, что его всегда удивлял факт существования такого закона в США.

«Всегда удивляло это в Америке. Воевать и умирать можно с 18 лет, а выпивать — только с 21 [года]», — высказался Попов. Телеведущий также назвал законопроект, предлагающий продавать алкоголь в России только с 21 года, непроходной инициативой и отметил, что не будет голосовать за него.

Законопроект, которым предлагается запретить продавать спиртное гражданам младше 21 года, в Госдуму внесла сенатор Марина Сидухина. Парламентарий обосновала инициативу тем, что алкоголь небезопасен для развития головного мозга, внутреннее строение и структурные элементы которого среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.

Перед этим в Госдуме отреагировали на предложение Всемирной организации здравоохранения повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки. Председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов счел, что такая мера не решит проблему алкоголизации.

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