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18:21, 3 июля 2025Ценности

Внешность Аллы Пугачевой на новом фото вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maxgalkinru

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) показал фото певицы Аллы Пугачевой и вызвал споры в сети. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний комик продемонстрировал селфи с 76-летней женой. На данном кадре исполнительница позировала в черной рубашке, с распущенными волосами и контрастным макияжем. Так, она подчеркнула глаза черной подводкой и нанесла на губы бордовую помаду.

Пользователи оценили внешний вид артистки в комментариях. «Какая Алла красивая», «Величественная женщина», «Что за красавица», «Как же много краски», «Зачем столько фотошопа? Возраст — это хорошо, не надо так сильно скрывать», «С фотомонтажом переборщили немного», — заявили юзеры.

В июне Максим Галкин также раскрыл свой вес на видео.

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