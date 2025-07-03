Военблогеры отреагировали на гибель заместителя главкома ВМФ России

Военкор Романов: Гудков умел обеспечить результат с минимальными потерями

Заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России, генерал-майор Михаил Гудков с позывным Варяг умел обеспечить результат с минимальными потерями. Об этом рассказал военный корреспондент и военблогер Владимир Романов в Telegram.

По его словам, именно 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота под командованием Гудкова обеспечила освобождение Кореневского и Глушковского районов Курской области, а также «основной кулак продвижения» в Сумской области. Романов выразил мнение, что заместитель главкома ВМФ был одним из немногих генералов, кто мог наладить эффективное снабжение своей бригады, а также ее взаимодействие с соседними формированиями.

Тelegram-канал «МИГ России» подчеркнул, что после назначения заместителем главкома ВМФ генерал-майор «не стал отсиживаться в кабинетах». «[Гудков] продолжал постоянно находиться на передовой, в том числе и для того, чтобы "держать руку на пульсе" и наглядно представлять, насколько доклады подчиненных соответствуют действительности», — написал автор поста.

В свою очередь, автор Telegram-канала «ХИЛЕР l HEALER» назвал Гудкова человеком с большой буквы, превосходным воином и другом. «Ответ будет жестким», — заверил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что заместитель главкома ВМФ пользовался уважением среди сослуживцев. По словам парламентария, о Гудкове всегда отзывались как о настоящем генерале, который не боялся быть на линии боевого соприкосновения.

О гибели замглавы ВМФ России 3 июля сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Произошедшее подтвердили в Минобороны России. Ведомство уточнило, что генерал-майор погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Другие подробности не приводятся.