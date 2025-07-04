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19:48, 4 июля 2025Ценности

Екатерина Варнава без бюстгальтера снялась в платье с глубоким декольте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,4 миллиона подписчиков.

40-летняя звезда позировала в размещенном ролике в вязаном платье бежевого оттенка с глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера. Варнава собрала волосы в высокий пучок, а на плечо повесила авоську с банкой и лимоном внутри.

В июне внешность Екатерины Варнавы на новых фото описали в сети фразой «выкопали из могилы». На опубликованных черно-белых кадрах 40-летняя звезда предстала в полный рост в корсетном мини-платье.

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