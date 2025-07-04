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12:48, 4 июля 2025Мир

Генерал США Гринкевич принял пост главкома Объединенными силами НАТО в Европе

Генерал США Гринкевич стал командующим Объединенными силами НАТО в Европе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Алексус Гринкевич (в центре)

Алексус Гринкевич (в центре). Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич принял пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония передачи командования прошла в бельгийском городе Монс в Главном штабе ОВС НАТО. Гринкевич сменил на посту другого американского генерала — Кристофера Каволи.

Ранее Гринкевич заявил о возможности победы Украины в конфликте с Россией. «Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», — сказал генерал в ответ на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах украинского конфликта.

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