Мединский: Новая обложка учебников по истории показывает желание РФ сотрудничать

Новая обложка учебников «Всеобщей истории» для 11 класса показывает желание России сотрудничать. Смысл нового оформления раскрыл в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.

Теперь на обложке учебника по всеобщей истории для выпускных классов вместо фрески со здания ООН изображена стыковка космических кораблей «Союз-Аполлон», рассказал дипломат.

«Не нравилась нам всем обложка учебника "Всеобщей истории" для 11 классов (фреска Ганса Энри в Женеве близ здания ООН — прим. «Ленты.ру»). Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом "Союз" — "Аполлон"», — сообщил Мединский. Он добавил, что для России сотрудничество превыше битв, а любые битвы — только в спорте.

Ранее Мединский заявил о жесточайшей цензуре на Украине. По его словам, несовершеннолетним там опасно изучать российский исторический контент.