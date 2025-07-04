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21:40, 4 июля 2025Россия

Медведев высказался о героях СВО

Медведев: Россия гордится героями СВО, они совершили подвиг
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия гордится героями спецоперации (СВО). Так о ветеранах боевых действий на Украине высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на выступлении перед участниками программы для ветеранов «Время героев».

«Вы, безусловно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится», — сказал он на выступлении перед участниками программы для ветеранов «Время героев».

Политик также отметил, что сила воли участников СВО поможет им с легкостью получить новые знания и погрузиться в новые сферы.

Ранее Медведев порассуждал об окончании СВО. По его словам, конфликт следует завершить победой России. Помимо этого, он призвал уничтожить киевский режим.

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