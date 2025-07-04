Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Брянской и Белгородской областями

Утром в пятницу, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили пытаться наносить удары по России. Об этом журналистам сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 11 до 13 часов по московскому времени. За это время средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 летательных аппаратов.

Как уточнили в министерстве, 13 летательных аппаратов удалось сбить над Брянской областью, еще 1 — над Белгородской областью. Других данных о ситуации там не привели.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, в Telegram-канале уточнил, что при атаке ВСУ на регион никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 4 июля ВСУ выпустили по России почти пять десятков дронов. Под удар попали Ростовская, Курская, Белгородская, Орловская и Липецкая области. Впоследствии сообщалось об атаке дронов на Удмуртию.