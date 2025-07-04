На Украине подтвердили гибель военного при ударе по военкомату в Полтаве

«Страна.ua»: При ударе по ТЦК в Полтаве погибли сотрудник ОВА и бывший военный

В Полтаве в результате удара по зданию ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата) погибли сотрудник областной военной администрации (ОВА) и бывший военный. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«21-летний Александр Ляшик прошел стажировку в ОВА и остался работать главным специалистом, параллельно учился на магистратуре аграрного университета. Станислав Попович меньше недели назад уволился из ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») и пришел в ТЦК по делам», — говорится в публикации.

По зданию военкомата в Полтаве днем 3 июля были нанесены удары. В социальных сетях появились кадры взрыва после атаки дрона.

Позднее в Вооруженных силах Украины заявили о ранении военных при ударе по зданию военкомата в Полтаве. Уточнялось, что двое из них были сотрудниками военкомата, еще двое — служили в ВСУ.