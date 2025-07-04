OG Buda признали виновным в пропаганде наркотиков

Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках

Рэпера Григория Ляхова, известного под псевдонимом OG Buda, оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, пропаганду запрещенных веществ обнаружили в четырех треках артиста: «На кортах», «Собака», «Грусть» и «Дзагоев». Никулинский районный суд Москвы признал Ляхова виновным по статье 6.13, часть 1.1 КоАП РФ. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Сторона рэпера настаивала на том, что «публикация треков не имеет объективной опасности», несмотря на результаты экспертизы, представленные в ходе заседания. Сам рэпер на заседание не явился.

«Мы не оспариваем экспертизу, но кажется, что у всех субьективное восприятие. Я послушал треки и вообще не понял, о чем там речь, побуждения к употреблению наркотиков не обнаружил», — заявил адвокат Ляхова.

Ранее стало известно, что российский рэпер OG Buda заявил об уважении к известному в России криминальному авторитету.