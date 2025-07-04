Парк брошенной ВСУ в Курской области военной техники показали на видео

Брошенную и подбитую технику ВСУ в Курской области сняли на видео

Парк брошенной ВСУ в Курской области военной техники показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На кадрах видны грузовики, бронемашины, а также бронетехника на гусеничном шасси. На одной из них виден след от снаряда, пробившего правый борт.

Захваченная техника будет изучена и выставлена для осмотра в городах России, отмечает канал.

Тем временем, российские войска продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы Донецкой народной республики. 4 июля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Предтечино.