Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 4 июля 2025Россия

Парк брошенной ВСУ в Курской области военной техники показали на видео

Брошенную и подбитую технику ВСУ в Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Парк брошенной ВСУ в Курской области военной техники показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На кадрах видны грузовики, бронемашины, а также бронетехника на гусеничном шасси. На одной из них виден след от снаряда, пробившего правый борт.

Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
Сегодня
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

Захваченная техника будет изучена и выставлена для осмотра в городах России, отмечает канал.

Тем временем, российские войска продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы Донецкой народной республики. 4 июля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Предтечино.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине

    В Кремле ответили на слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине

    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сменила имидж

    В Германии задумались о закупке американских Patriot для Украины

    На Украине подтвердили гибель военного при ударе по военкомату в Полтаве

    В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

    Россияне признались в невозможности купить квартиру по одной причине

    В Кремле высказались о контактах Путина с руководством Исламского эмирата Афганистан

    Россиянина с огромной золотой цепью за миллионы рублей поймали в аэропорту Москвы

    В Кремле отреагировали на данные об отмене Главного военно-морского парада в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости