Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, был атакован Мартыновский аэродром в Вознесенске. Перед этим стало известно о размещении на его территории четырех самолетов и склада с дальнобойными и неуправляемыми ракетами, отметил Лебедев.

Кроме того, по информации подпольщика, был нанесен удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне. Подробности пока неизвестны.

Ранее ВС России ударили по заводу имени Артема в Киевской области. Сообщалось, что в атакованных цехах могли заниматься производством морских беспилотников для украинской армии.