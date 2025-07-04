После изнасилования 10-летнего мальчика в российском лагере задержали тренера

В Красноярском крае после изнасилования ребенка в лагере задержали тренера

В Красноярском крае следователи задержали тренера летнего лагеря, где изнасиловали 10-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

В Красноярском крае трое подростков подвергли жестким издевательствам 10-летнего мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мать пострадавшего школьника рассказала, что обидчики занимаются тайским боксом в клубе «Феникс». Россиянке также удалось выяснить, что юноши надругались еще над одним ребенком.

О произошедшем ребенок сообщил тренеру, но он не принял мер к его защите и дальнейшему пресечению противоправных действий подростков, а также не уведомил администрацию лагеря о произошедшем и не сообщил в правоохранительные органы.

Мужчина задержан по делу о халатности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба подростков, изнасиловавших 10-летнего мальчика в российском лагере.