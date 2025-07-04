Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:25, 4 июля 2025Силовые структуры

После изнасилования 10-летнего мальчика в российском лагере задержали тренера

В Красноярском крае после изнасилования ребенка в лагере задержали тренера
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Красноярском крае следователи задержали тренера летнего лагеря, где изнасиловали 10-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

В Красноярском крае трое подростков подвергли жестким издевательствам 10-летнего мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мать пострадавшего школьника рассказала, что обидчики занимаются тайским боксом в клубе «Феникс». Россиянке также удалось выяснить, что юноши надругались еще над одним ребенком.

Материалы по теме:
«Еще живую девочку связали и бросили в колодец» Российская школьница стала жертвой жестокой расправы. Полиция не пыталась ее защитить
«Еще живую девочку связали и бросили в колодец»Российская школьница стала жертвой жестокой расправы. Полиция не пыталась ее защитить
22 июня 2020
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря 2021

О произошедшем ребенок сообщил тренеру, но он не принял мер к его защите и дальнейшему пресечению противоправных действий подростков, а также не уведомил администрацию лагеря о произошедшем и не сообщил в правоохранительные органы.

Мужчина задержан по делу о халатности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба подростков, изнасиловавших 10-летнего мальчика в российском лагере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я недоволен». Трамп после разговора с Путиным прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и поставки оружия Киеву

    Возникший после атаки беспилотников на Сергиев Посад мощный пожар сняли на видео

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Бразилию

    Российский посол заявил о превращении «коалиции желающих» в сборище друзей Украины

    Туристка сравнила пляжи в России и Мексике и назвала лучшие

    Уникальность смартфона связали со сложным ремонтом

    Отношение Католической церкви к России связали с пророчеством

    Россиянам назвали первые признаки лудомании у близких

    Украина за ночь выпустила по России почти пять десятков дронов

    После изнасилования 10-летнего мальчика в российском лагере задержали тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости