Премьер Италии обсудила с Трампом Украину

Мелони заявила, что обсудила с Трампом Украину и переговоры о тарифах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом конфликт на Украине и переговоры о тарифах между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Ее слова приводит Ansa.

«Соединенные Штаты не прекратили поставлять оружие и поддерживать Украину. Они пересмотрели решение о поставках определенных компонентов, что является фактом значительным, но сильно отличающимся от полного обособления Америки, о котором сообщалось», — сказала политик.

Она отметила, что услышала это лично от американского лидера, с которым побеседовала ранее. Мелони выразила надежду на «позитивное развитие событий по этому вопросу».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление США сохранить достаточный уровень собственных военных запасов, но призвал Вашингтон к гибкости в вопросе поставок оружия Украине.