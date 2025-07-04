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09:29, 4 июля 2025Забота о себе

Раскрыта оптимальная длительность душа

Врач Анхель: Принимать душ необходимо не более пяти минут
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tofan Teodor / Unsplash

Врач Хорхе Анхель заявил, что здоровью вредит как слишком быстрый, так и слишком долгий душ. Оптимальную длительность водных процедур он раскрыл в беседе с изданием Vanitatis.

«Если вы принимаете душ слишком мало времени, вы не полностью удаляете грязь, которая наносит вред коже. Это препятствует надлежащей ежедневной гигиене», — пояснил Анхель.

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Если же человек, напротив, проводит много времени под водой, то, по словам медика, нарушается защитный барьер кожи, благодаря которому она не подвергается воздействию агрессивных факторов. В результате появляются сухость и раздражение, а также могут возникнуть различные инфекции. Таким образом, принимать душ необходимо не более пяти минут, заключил специалист.

Ранее проктолог Эван Голдштейн рассказал о распространенных ошибках в туалете. Он призвал отказаться от использования влажных салфеток.

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