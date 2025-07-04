Раскрыты подробности о задержанном в Москве азербайджанском воре в законе

Задержанного вора в законе Сулейманова связали с бизнесом в Москве

Влиятельного азербайджанского вора в законе Вагифа Сулейманова, известного в криминальных кругах как Вагиф Дипломат, задержали за нарушение миграционных правил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, Сулейманов родился в Грузии, но потом переехал в Азербайджан, где провел юность. В Россию он перебрался в 90-х, а в начале нулевых годов получил криминальный статус. Мужчину несколько раз задерживали в Москве — в 2006 году он попался на хранении наркотиков, в 2013 году был уличен в многомиллионном вымогательстве. За это он отбывал в России наказание.

Сулейманова связывают с бизнесом в Москве. Он крышевал крупные торговые точки в городе, занимался налаживанием поставок и следил за порядком на своей территории. Также источник не исключает его связь с такими влиятельными авторитетами, как Дед Хасан и Шакро Молодой.

Три месяца Сулейманов проведет в центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово». После этого он будет депортирован в Азербайджан.

О задержании авторитета сообщалось в четверг, 3 июля.