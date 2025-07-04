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16:01, 4 июля 2025Россия

Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: В Ростовской области 32 объекта получили повреждения после атаки БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Ростовской области 32 объекта получили повреждения после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последствия ударов раскрыл глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram.

В списке оказались 7 многоквартирных и 14 частных жилых домов — в большинстве из них разбиты окна, у двух — пострадала кровля и конструкции. Кроме того, повреждения получили детский сад, лицей, спортивные сооружения, а также 15 автомобилей россиян.

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«Саперы и правоохранители продолжают работать на местах, чтобы обезопасить людей и разобраться с последствиями. Специальные комиссии занимаются оценкой ущерба», — написал губернатор, добавив, что в Шахтах уже восстановили электроснабжение более чем для 6 тысяч жителей.

По данным Слюсаря, в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове после ночной атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, 4 июля. Всего над регионом сбили 26 БПЛА. Одна женщина в результате атаки получила несовместимые с жизнью травмы. Ранее были опубликованы кадры падения и мощного взрыва дрона в российском регионе.

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