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10:43, 4 июля 2025Экономика

Россияне рассказали о своих способах помыться при отключении горячей воды летом

Лемана ПРО: Половина россиян греют воду вручную при отключении горячей воды
Мария Черкасова

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

О столкновении с профилактическим отключением горячей воды рассказали 86 процентов опрошенных россиян. Из них 54 процента в этот период нагревают воду вручную, сообщает «Газеты.Ru» со ссылкой на опрос компании «Лемана ПРО».

Для нагрева воды 36 процентов опрошенных используют различное специальное оборудование. Четверть опрошенных принимают душ у друзей и родственников, 14 процентов отправляются в загородный дом или на дачу, а 13 процентов просто моются холодной водой. Спортзалы и бассейны посещают 10 процентов опрошенных, 9 процентов берут отпуск на это время, а 3 процента снимают номер в гостинице.

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Думают о приобретении оборудования для нагрева воды или приобрели его 29 процентов опрошенных. Еще 40 процентов собираются его установить. Больше всего у россиян популярны бойлеры (их выбрали 37 процентов опрошенных). На втором месте по популярности оказались электрические проточные водонагреватели (14 процентов опрошенных). Проточные модели, встроенные в душ или кран, предпочитают семь процентов россиян. Также некоторые участники опроса выбрали газовые колонки и комбинированные системы с альтернативными источниками энергии и централизованные системы с подогревом от индивидуального котла.

В опросе приняли участие две тысячи россиян.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что ежегодное отключение горячей воды нужно для проверок и ремонта трубопроводов.

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