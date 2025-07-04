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10:39, 4 июля 2025Россия

Россияне высказались о доверии Путину

Президенту России Путину доверяют 82% опрошенных ФОМ граждан
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В опросе, который проводился с 27 по 29 июня, приняли участие 1,5 тысячи россиян. Так, о доверии президенту заявили 82 процента граждан, плюс один процентный пункт (п.п.) за неделю. Также большинство жителей страны — 83 процента — уверены, что Путин хорошо выполняет свои обязанности (плюс один п.п.).

Положительную оценку работы правительства дали 57 процентов участников опроса.

Ранее Путин объяснил россиянам смысл понятия «быть гражданином». По его словам, это значит уважать историю страны и не предавать своих корней.

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