Россиянина с огромной золотой цепью за миллионы рублей поймали в аэропорту Москвы

Россиянин надел на себя огромную золотую цепь за более чем 3 миллиона рублей и попался в аэропорту Москвы из-за отсутствия декларации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что 46-летний мужчина с украшением на шее собирался вылететь в ОАЭ. В авиагавани его задержали таможенники. Пассажир объяснил, что не знал о необходимости декларировать дорогостоящие ювелирные изделия. Согласно результатам экспертизы, цепь является ломом драгоценного металла, выполненного из золотого сплава 916 пробы.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Ранее российская туристка привезла из Таиланда жемчужное ожерелье за 2,5 миллиона рублей и попалась на границе в аэропорту Пулково. Таможенники петербуржской авиагавани нашли ювелирное изделие без декларации в ручной клади женщины.