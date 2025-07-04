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13:09, 4 июля 2025Путешествия

Россиянина с огромной золотой цепью за миллионы рублей поймали в аэропорту Москвы

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Россиянин надел на себя огромную золотую цепь за более чем 3 миллиона рублей и попался в аэропорту Москвы из-за отсутствия декларации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что 46-летний мужчина с украшением на шее собирался вылететь в ОАЭ. В авиагавани его задержали таможенники. Пассажир объяснил, что не знал о необходимости декларировать дорогостоящие ювелирные изделия. Согласно результатам экспертизы, цепь является ломом драгоценного металла, выполненного из золотого сплава 916 пробы.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Ранее российская туристка привезла из Таиланда жемчужное ожерелье за 2,5 миллиона рублей и попалась на границе в аэропорту Пулково. Таможенники петербуржской авиагавани нашли ювелирное изделие без декларации в ручной клади женщины.

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