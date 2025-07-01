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19:49, 1 июля 2025Путешествия

Россиянка привезла из Таиланда ожерелье за 2,5 миллиона рублей и попалась на границе

ФТС: Россиянка попалась в аэропорту Пулково с ожерельем за 2,5 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Российская туристка привезла из Таиланда жемчужное ожерелье за 2,5 миллиона рублей и попалась на границе в аэропорту Пулково. Об этом сообщает ФТС России в своем Telegram-канале.

Таможенники петербуржской авиагавани нашли ювелирное изделие без декларации в ручной клади женщины — оно лежало в мешке для хранения, а специальный футляр от него находился в багаже. Также среди вещей обнаружили заполненный в дату вылета бланк Tax Free и бумажный сертификат, который был выписан за два дня до вылета и подтверждал покупку изделия на крупнейшей ювелирной фабрике Таиланда.

При этом туристка заверила, что сертификат был получен при покупке сережек, которые носит ее невестка в Таиланде. А ожерелье якобы было приобретено ею в Санкт-Петербурге три года назад. Однако эксперты установили, что украшение было куплено недавно.

В апреле российский турист вернулся из отпуска на тайском острове Пхукет с высушенной головой крокодила в ручной клади. Его задержали в аэропорту Омска.

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