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19:32, 4 июля 2025Наука и техника

Российский «Гром» впервые долетел до Кривого Рога

ВКС России впервые ударили по Кривому Рогу ракетой «Гром»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Николай Новичков / ТАСС

Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые поразили ракетой «Гром-1» цель в городе Кривой Рог. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

Отмечается, что удар нанесли «ракето-бомбой» «Гром-Э1». На Украине заявили, что снаряд пролетел 100 километров от точки сброса до цели. Как пишет издание, ранее снаряды семейства «Гром» использовали для ударов по целям в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Считается, что боеприпасы «Гром» разработаны на базе управляемой ракеты Х-38. Модификация «Гром-1» («Гром-Э1») оснащена боевой частью весом 520 килограммов. «Гром» отличается от авибомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) хорошей аэродинамикой, которая обеспечивает большую дальность.

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