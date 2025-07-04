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11:40, 4 июля 2025Бывший СССР

ТЦК стали выкуривать людей из машин

В Киеве ТЦК попытались выкурить человека из машины газовым баллончиком
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Степной ветер»

В Киеве работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) попытались выкурить человека из машины газовым баллончиком. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Степной ветер».

На кадрах видно, как сотрудники ТЦК в масках остановили машину и пытаются силой опустить стекло на ее двери, чтобы прыснуть в салон газ из баллончика. После нескольких неудачных попыток один из военкомов поджег зажигалкой газ из распылителя, чем вызвал громкий хохот у своего коллеги. Водитель тем не менее не покинул транспортное средство.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что с ним в учебке находились мобилизованные, которые не могли передвигаться без костылей. Мужчина также сообщил, что все солдаты в учебке были насильно мобилизованными.

До этого на Украине начали продавать пресс-карты, якобы помогающие избежать принудительной мобилизации и проезжать блокпосты на территории страны. Некоторые СМИ начали предлагать украинцам прохождение платных курсов одним днем, по окончании ученикам выдается «удостоверение независимого корреспондента в действующем СМИ, пресс-карта, договор о сотрудничестве с редакцией газеты».

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