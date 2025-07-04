Учредителя российской ритуальной фирмы подвергли пыткам молотком на глазах жены

МВД задержало налетчиков, пытавших пожилого пенсионера ради кода от сейфа

В Санкт-Петербурге задержали четверых россиян, подозреваемых в разбойном нападении на пожилых супругов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, потерпевшего 79-летнего учредителя фирмы ритуальных услуг подвергли пыткам молотком на глазах его жены. Желая узнать код от сейфа, гангстеры сначала избили пенсионера, а затем раздробили пальцы на ноге. Налетчики унесли из дома 4,6 миллиона рублей и забрали мобильные телефоны потерпевших.

Лишь после этого женщине удалось освободить себя и мужа и вызвать полицейских. Пострадавшего госпитализировали, а 1 июля силовики вышли на след подозреваемых. Ими оказались три местных жителя и один житель Дагестана.

Ранее в Москве задержали насиловавших и вымогавших у девушки доллары мужчин.