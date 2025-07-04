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20:45, 4 июля 2025Силовые структуры

Учредителя российской ритуальной фирмы подвергли пыткам молотком на глазах жены

МВД задержало налетчиков, пытавших пожилого пенсионера ради кода от сейфа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Санкт-Петербурге задержали четверых россиян, подозреваемых в разбойном нападении на пожилых супругов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, потерпевшего 79-летнего учредителя фирмы ритуальных услуг подвергли пыткам молотком на глазах его жены. Желая узнать код от сейфа, гангстеры сначала избили пенсионера, а затем раздробили пальцы на ноге. Налетчики унесли из дома 4,6 миллиона рублей и забрали мобильные телефоны потерпевших.

Лишь после этого женщине удалось освободить себя и мужа и вызвать полицейских. Пострадавшего госпитализировали, а 1 июля силовики вышли на след подозреваемых. Ими оказались три местных жителя и один житель Дагестана.

Ранее в Москве задержали насиловавших и вымогавших у девушки доллары мужчин.

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