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12:08, 4 июля 2025Путешествия

В Литве захотели заменить опасных русскоязычных мигрантов трудолюбивыми филиппинцами

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Gregory Bull / AP

В Литве захотели заменить русскоязычных мигрантов из постсоветских стран трудолюбивыми филиппинцами. С таким предложением выступила на своей странице в X министр обороны страны Довиле Шакалене.

По словам главы оборонного ведомства, численность мигрантов из стран бывшего СССР «вызывает озабоченность по поводу национальной безопасности Литвы». В то же время, обратила внимание она, филиппинские рабочие славятся высокими навыками и готовностью изучать язык принимающей страны.

Ранее еще две страны Евросоюза — Литва и Латвия — перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Уточняется, что в Литве нововведения начали действовать с 1 июня 2025 года.

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