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18:00, 2 июля 2025Путешествия

Еще две страны Евросоюза перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

МИД России: Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетВизы в Европу:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Еще две страны ЕвросоюзаЛитва и Латвия — перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Об этом сообщает Консульский департамент МИД России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в Литве нововведения начали действовать с 1 июня 2025 года. Теперь россиян будут пускать в эту страну только с паспортами с биометрией — то есть с десятилетними паспортами нового образца. При этом требование пока не распространяется на транзитные поездки россиян, которые через территорию Литвы едут в Калининградскую область и обратно на поезде.

«Граждане России, имеющие разрешение на временное проживание и постоянное проживание в Литве, должны до 1 декабря 2025 года оформить 10-летний биометрический загранпаспорт», — указано в сообщении ведомства.

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Латвия же вводит запрет на паспорта старого образца с 15 июля 2025 года. Обладателям вида на жительство или долгосрочной визы дали срок в полгода на получение десятилетнего загранпаспорта. При этом, если россиянин въехал в Латвию до 15 июля, он может беспрепятственно покинуть страну по истечении срока визы.

«С учетом последовательного отказа европейских недружественных государств признавать российские пятилетние небиометрические паспорта вновь призываем регулярно отслеживать актуальную информацию в отношении паспортного режима с этими странами и своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта», — рекомендовали в консульском департаменте.

Европейские страны стали последовательно запрещать пятилетние загранпаспорта с начала 2025 года — список таких государств уже пополнили Дания, Франция, Чехия, Эстония, Исландия, Норвегия. В Ассоциации туроператоров России заметили, что туристам, планирующим поездку в Европу, лучше оформить биометрические загранпаспорта.

Ранее пара российских туристов захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта французской столицы из-за одной ошибки. У супругов изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.

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