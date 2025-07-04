В МИД указали на рост обстрелов ВСУ на фоне переговоров России и США

Мирошник: ВСУ на фоне переговоров РФ и США увеличили число обстрелов на 25%

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне переговоров России и США увеличили число обстрелов российской территории на 20-25 процентов. На это указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Мы отмечаем ощутимый рост, почти на 20-25%, числа украинских обстрелов гражданских объектов на территории России. И далее следующий раунд переговоров сопровождался новыми всплесками террористической активности», — заявил дипломат.

Он сообщил, что в настоящий момент ВСУ наносит более 300 ударов по гражданским объектам на территории России каждые сутки.

3 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем.