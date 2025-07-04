В России ответили на заявление о выгодном Китаю затягивании СВО

Китаю невыгодно затягивание специальной военной операции на Украине, так как экономические проблемы перевешивают геостратегические выгоды. Об этом заявил «Ридусу» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
Таким образом эксперт прокомментировал заявление главы МИД КНР Ван И, который сказал, что затягивание конфликта выгодно Пекину, так как США сфокусированы на Украине и Китай получает стратегическое окно.
«Китаю данная война невыгодна, потому что, с одной стороны, Китай дружит с Россией, а с другой — экономические связи Китая с западными странами более важны, чем отношения с Россией. Кроме сырья, Россия ничего не может предоставить Китаю, в отличие от того же Запада», — сказал Котков.
Ранее издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники сообщило, что Китай заявил Европейскому союзу, что не может позволить России проиграть на Украине. Несколько человек, знакомых с ходом переговоров КНР с ЕС, сообщили гонконгской газете, что Ван И в среду обратился к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас и сказал об опасениях, что США в таком случае переключат внимание на Китай.