В России ответили на заявление о выгодном Китаю затягивании СВО

Котков: Китай не хочет затягивания конфликта на Украине

Китаю невыгодно затягивание специальной военной операции на Украине, так как экономические проблемы перевешивают геостратегические выгоды. Об этом заявил «Ридусу» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Таким образом эксперт прокомментировал заявление главы МИД КНР Ван И, который сказал, что затягивание конфликта выгодно Пекину, так как США сфокусированы на Украине и Китай получает стратегическое окно.

«Китаю данная война невыгодна, потому что, с одной стороны, Китай дружит с Россией, а с другой — экономические связи Китая с западными странами более важны, чем отношения с Россией. Кроме сырья, Россия ничего не может предоставить Китаю, в отличие от того же Запада», — сказал Котков.

Ранее издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники сообщило, что Китай заявил Европейскому союзу, что не может позволить России проиграть на Украине. Несколько человек, знакомых с ходом переговоров КНР с ЕС, сообщили гонконгской газете, что Ван И в среду обратился к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас и сказал об опасениях, что США в таком случае переключат внимание на Китай.