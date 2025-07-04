Врач успокоила переживающих о цвете выделений во время менструации женщин

Терапевт Пармар: Коричневый цвет крови в начале и в конце менструации нормален

Выделение коричневого цвета в начале и в конце менструации — это нормальное явление, чаще всего они не свидетельствуют о гормональных проблемах, заявила терапевт Рупа Пармар. Переживающих о цвете выделений женщин она успокоила в беседе с HuffPost.

Врач объяснила, что кровь приобретает коричневый оттенок по мере окисления. В начале и в конце менструации кровотечение обычно замедляется, поэтому вероятность того, что кровь поменяет цвет, выше. «Это совершенно нормально. Это не должно становиться поводом для тревоги», — подчеркнула терапевт.

При этом Пармар отметила, что иногда гормоны действительно могут повлиять на цвет менструальных выделений. Так, по ее словам, при низком уровне эстрогена крови требуется больше времени, чтобы выйти из организма, из-за чего она чаще окисляется и становится коричневой. «Однако низкий уровень эстрогена сопровождается и другими симптомами, такими как болезненность груди, трудности с концентрацией внимания, перепады настроения, сухость влагалища, приливы жара или даже ночная потливость и бессонница», — уточнила она.

Кроме того, по словам врача, выделения могут приобрести коричневый оттенок при смене гормональных контрацептивов или в начале менопаузы.

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