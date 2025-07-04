ВСУ нанесли удар по Донецку

ТАСС: ВСУ нанесли удар по поселку Трудовское на западе Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Трудовское на западе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Отмечается, что из-за атаки со стороны украинских войск погибли люди. Кроме того, четыре человека оказались ранены.

«Четыре человека ранены в результате обстрела. Уточняется информация по погибшим, предварительно, они есть», — рассказали источники агентства.

Вечером 30 июня ВСУ атаковали Донецк при помощи ракет Storm Shadow и дронов-камикадзе. Взрывы произошли над Донецком, Макеевкой и Харцызском.