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14:21, 4 июля 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по Донецку

ТАСС: ВСУ нанесли удар по поселку Трудовское на западе Донецка
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Трудовское на западе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Отмечается, что из-за атаки со стороны украинских войск погибли люди. Кроме того, четыре человека оказались ранены.

«Четыре человека ранены в результате обстрела. Уточняется информация по погибшим, предварительно, они есть», — рассказали источники агентства.

Вечером 30 июня ВСУ атаковали Донецк при помощи ракет Storm Shadow и дронов-камикадзе. Взрывы произошли над Донецком, Макеевкой и Харцызском.

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