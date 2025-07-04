ВСУ нанесли удар по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Трудовское на западе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
Отмечается, что из-за атаки со стороны украинских войск погибли люди. Кроме того, четыре человека оказались ранены.
«Четыре человека ранены в результате обстрела. Уточняется информация по погибшим, предварительно, они есть», — рассказали источники агентства.
Вечером 30 июня ВСУ атаковали Донецк при помощи ракет Storm Shadow и дронов-камикадзе. Взрывы произошли над Донецком, Макеевкой и Харцызском.