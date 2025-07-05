Олимпийскую чемпионку рассмотрят на пост сенатора от Курской области

РБК: Хинштейн рассматривает фехтовальщицу Ламонову на пост сенатора

Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова может быть вероятным претендентом на пост сенатора от Курской области. Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, ее кандидатуру планирует выдвинуть врио главы региона Александр Хинштейн.

На данный момент исполнительную власть Курской области в верхней палате парламента представляет Алексей Кондратьев, занявший пост сенатора в 2024 году. Согласно данным источников издания, он, вероятнее всего, не лишится парламентского кресла, а вновь будет представлять в Совфеде Тамбовскую область (он уже был сенатором от региона с 2015 по 2020 год).

Ранее Александр Хинштейн отреагировал на статью «Ленты.ру» о жестоком обращении с беженцами в пункте временного размещения в Понырях, сообщив о проведении проверки. В случае если ее будет недостаточно, он вызвался лично поехать на место и разобраться в ситуации.