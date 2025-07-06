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04:48, 6 июля 2025Россия

Депутат раскрыл новую обязанность врачей

Огуль: С 1 марта врачи должны сообщать о пациентах с психическими расстройствами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

С 1 марта врачи в России должны сообщать правоохранительным органам о пациентах, чье поведение может представлять угрозу для окружающих. Новую обязанность медиков раскрыл первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, передает РИА Новости.

«Закон направлен на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам», — пояснил депутат.

Парламентарий уточнил, что правило распространяется не на всех людей с психиатирическими диагнозами, а на тех, чье состояние специалисты определяют как потенциально опасное.

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