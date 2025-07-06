Хирурги подарили новый пенис пациенту

В индийском городе Нагпур врачи восстановили пациенту утраченный из-за рака половой орган. Об этом сообщает Times of India.

Врачи в Индии создали новый пенис для 30-летнего пациента, который восемь лет жил без полового члена. Сложнейшая операция длилась 9,5 часа и стала первой в своем роде в Центральной Индии, выполненной в один этап.

«Мы не просто восстановили физические функции, мы вернули пациенту достоинство и уверенность в себе», — рассказал пластический хирург Джитендра Мехта. Для реконструкции органа медики использовали ткани предплечья пациента, создав из них ствол и мочеиспускательный канал.

Особую сложность представляло соединение микроскопических кровеносных сосудов и нервных окончаний. Операция была проведена бесплатно по государственной программе медицинского страхования, которая покрывает расходы на подобные высокотехнологичные вмешательства.

Как отметили в больнице, пациент восстанавливается хорошо и вскоре сможет мочиться через реконструированный орган.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.